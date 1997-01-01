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ИЗО в Детском клубе "Виктория"
Цена: Бесплатно
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 32а
- +7 (423) 236-20-43
Информация
Описание: В программе: живопись, рисование.
Возраст: от 4-х до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватели: Мышелова Маргарита Степановна - руководитель, Рыжова Ольга Алексеевна - руководитель.
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