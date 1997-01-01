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ИЗО в Детском клубе "Юность"
Цена: Бесплатно
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 112
- +7 (423) 245-69-00
Информация
Описание: занятия живописью помогут развить ворческий потенциал ребенка, художественный вкус, воображение. Благодаря рисованию развиваются двигательные, зрительные, мыслительные и мускульно-осязаемые процессы. Ребенок учится думать, развивает мелкую моторику, внимание и память.
Кроме того, занимаясь живописью, ребенок приобщается к культуре и искусству, а также выражает свои чувства и эмоции в рисунках.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 4 до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: 12-15 человек.
Преподаватель: Коровина Ольга Эдуардовна.
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