ИЗО в Детском клубе "Юность"

Информация

Описание: занятия живописью помогут развить ворческий потенциал ребенка, художественный вкус, воображение. Благодаря рисованию развиваются двигательные, зрительные, мыслительные и мускульно-осязаемые процессы. Ребенок учится думать, развивает мелкую моторику, внимание и память.

Кроме того, занимаясь живописью, ребенок приобщается к культуре и искусству, а также выражает свои чувства и эмоции в рисунках.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 4 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: 12-15 человек.

Преподаватель: Коровина Ольга Эдуардовна​.