ИЗО в ГВПД "Цветные ладошки"

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Адреса
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Владивосток, район Чуркин, ул. Харьковская, 10
- +7 (953) 216-64-11
Информация
Описание: занятия ИЗО способствуют формированию эстетического вкуса у ребенка, прививают любовь к искусству, расширяют кугозор. Также благодаря рисованию ребенок развивает руку, а вместе с тем и мелкую моторику, развивает терпение и усидчивость, память, знакомится с основами геометрии и колористики. А кроме того, развивает творческие способности и проявляет индивидуальность.
Стоимость: 450 рублей за одно занятие.
Возрастные группы:
- от 3,5 до 5 лет;
- от 6 до 8 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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Рисование в Детском центре "Фристайл"От 7 до 16 лет От 1800 до 1800 руб Частная
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ИЗО в Школе "Эврика"От 5 до 17 лет От 350 до 2500 руб Частная
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ИЗО в клубе "Счастливый малыш"От 4 до 12 лет До 2000 руб Государственная
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Рисование во Дворце детского творчестваОт 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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ИЗО в Детском клубе им. КарбышеваОт 5 до 18 лет Государственная
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Уроки рисования для детей в Творческом центре "Лориэль"От 5 до 13 лет От 400 до 1800 руб Частная
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Кружок рисования "Радуга творчества" в клубе "Волна"От 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
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Уроки рисования в Изостудии "Акварель"От 3 до 11 лет От 500 до 2800 руб Частная
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Программа "Тяп-ляп" в Детском клубе "Ай да Я"От 1 до 2 лет До 1200 руб Частная
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Веселый каллиграф во Дворце детского творчестваОт 7 до 9 лет Государственная
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