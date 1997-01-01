ИЗО в ГВПД "Цветные ладошки"

Информация

Описание: занятия ИЗО способствуют формированию эстетического вкуса у ребенка, прививают любовь к искусству, расширяют кугозор. Также благодаря рисованию ребенок развивает руку, а вместе с тем и мелкую моторику, развивает терпение и усидчивость, память, знакомится с основами геометрии и колористики. А кроме того, развивает творческие способности и проявляет индивидуальность.

Стоимость: 450 рублей за одно занятие.

Возрастные группы:

от 3,5 до 5 лет;

от 6 до 8 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.