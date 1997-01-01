ИЗО в клубе "Счастливый малыш"

Информация

Описание: на занятиях дети делают первые шаги в художественном мире. Изучают и пробуют живопись, занимаются лепкой, аппликацией, а также осваивают комбинированные техникики творчества. Занятия стимулируют развитие творческих сторон личности, моторики рук, внимательности.

Возраст: от 4 до 7 лет.

Стоимость: 1000 рублей в месяц, разовое - 600 рублей.

Продолжительность: 1 час 20 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Малая Татьяна Романовна.