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ИЗО в клубе "Счастливый малыш"
Цена: До 2000
Возраст: 4 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, БАМ, ул. Тухачевского, 30 , 1-й этаж
- +7 (423) 270-60-85
Информация
Описание: на занятиях дети делают первые шаги в художественном мире. Изучают и пробуют живопись, занимаются лепкой, аппликацией, а также осваивают комбинированные техникики творчества. Занятия стимулируют развитие творческих сторон личности, моторики рук, внимательности.
Возраст: от 4 до 7 лет.
Стоимость: 1000 рублей в месяц, разовое - 600 рублей.
Продолжительность: 1 час 20 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Малая Татьяна Романовна.
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