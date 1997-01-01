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ИЗО в Школе "Эврика"
Адреса
- +7 (423) 256-94-20
- +7 (914) 715-33-12
Информация
Описание: занятия направлены на развитие творческих способностей ребенка, а также эстетических чувств, образного мышления и воображения. Ребенок учится работать в разных художественных техниках и направлениях, пробует себя в живописи, графике, лепке, аппликации.
Темы занятий разнообразны: поделки из фетра, квиллинг, плетение из бисера, экодизайн, создание топиариев. На занятиях используются и нетрадиционные техники рисования: монотипия, мыльная живопись, набрызг, рисование пальчиками, техника кляксографии.
Оригинальное рисование раскрывает творческие возможности ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер и настроение. У ребенка формируется умение видеть и чувствовать красоту окружающего мира, развивается художественный вкус.
Стоимость:
- 350 рублей -одно занятие;
- 2500 рублей - абонемент на 8 занятий.
Возраст: от 5 лет и старше.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Преподаватель: Александра Владимировна Мищенко.
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