ИЗО в Школе "Эврика"

Информация

Описание: занятия направлены на развитие творческих способностей ребенка, а также эстетических чувств, образного мышления и воображения. Ребенок учится работать в разных художественных техниках и направлениях, пробует себя в живописи, графике, лепке, аппликации.

Темы занятий разнообразны: поделки из фетра, квиллинг, плетение из бисера, экодизайн, создание топиариев. На занятиях используются и нетрадиционные техники рисования: монотипия, мыльная живопись, набрызг, рисование пальчиками, техника кляксографии.

Оригинальное рисование раскрывает творческие возможности ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер и настроение. У ребенка формируется умение видеть и чувствовать красоту окружающего мира, развивается художественный вкус.

Стоимость:

350 рублей -одно занятие;

2500 рублей - абонемент на 8 занятий.

Возраст: от 5 лет и старше.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Преподаватель: Александра Владимировна Мищенко.