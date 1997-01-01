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Изостудия "Краски природы" в клубе им. Блюхера
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 137
- +7 (423) 231-65-64
Информация
Описание: В программе: техника работы с красками, выезды на пленеры, выставки рисунков.
Возраст: от 6-ти до 17-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватели: Орехов Александр Васильевич - руководитель.
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