Изостудия "Краски природы" в клубе им. Блюхера

Информация

Описание: В программе: техника работы с красками, выезды на пленеры, выставки рисунков.

Возраст: от 6-ти до 17-ти лет.

Продолжительность: 1 час.

Стоимость: бесплатно.

Преподаватели: Орехов Александр Васильевич - руководитель.