Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
ИЗО-студия в Центре "Чайка"
Цена: 350 - 2400
Возраст: 4 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Владивосток, Столетие, ул. Волховская, 2
Владивосток, Столетие, ул. Волховская, 27
Информация
Описание: в детскую программу изобразительного творчества входят: рисунком, живопись, композиция, лепка, витраж, батик, аппликация, графика. Занятия помогут ребенку профессионально подготовиться к художествнной школе и училищу, а также к поступлению в ВУЗы на отделения дизайна или архитектуры.
ИЗО-студия снабжена мольбертами, большим методическим фондом, специальным освещением и наглядным материалом для занятий творчеством.
Занятия проходят в студии по адресу ул.Волховская, 2.
Возрастные группы:
- от 4 до 6 лет;
- от 6 до 14 лет.
Стоимость: 2400 рублей в месяц (8 занятий), 350 рублей - разовое занятие.
Продолжительность:
- для групп от 4 лет - 1 час;
- для групп от 6 лет - 1 час 30 минут.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 10 до 15 человек (в зависимости от возраста).
Преподаватели:
- Казанцева Виктория Петровна (для групп от 4 лет),
- Петровская Нина Михайловна (для групп от 6 лет).
-
ИЗО студия "Палитра" в детском клубе им СухановаОт 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
ИЗО-студия в школе "Archi"От 4 до 10 лет От 450 до 3200 руб Частная
-
Кружок ИЗО "Маленькая страна" в Детском клубе "Старт"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Изо-студия в клубе "Бамбини"От 4 до 9 лет От 800 до 2000 руб Частная
-
Кружок "Клякса" в детском клубе им. НейбутаОт 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Рисование во Дворце детского творчестваОт 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
-
Каллиграфия в Детском центре "Ромашка"От 10 до 10 лет Государственная
-
Рисование в Детском клубе "Теплица"От 5 до 6 лет От 3600 руб Частная
-
Рисование в Художественной студии "Дар"От 5 до 8 лет От 1600 руб Частная
-
Обучение рисованию в Школе ТелевиденияОт 8 до 16 лет От 3500 руб Частная
Загрузка комментариев...