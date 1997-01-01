ИЗО-студия в Центре "Чайка"

Информация

Описание: в детскую программу изобразительного творчества входят: рисунком, живопись, композиция, лепка, витраж, батик, аппликация, графика. Занятия помогут ребенку профессионально подготовиться к художествнной школе и училищу, а также к поступлению в ВУЗы на отделения дизайна или архитектуры.

ИЗО-студия снабжена мольбертами, большим методическим фондом, специальным освещением и наглядным материалом для занятий творчеством.

Занятия проходят в студии по адресу ул.Волховская, 2.

Возрастные группы:

от 4 до 6 лет;

от 6 до 14 лет.

Стоимость: 2400 рублей в месяц (8 занятий), 350 рублей - разовое занятие.

Продолжительность:

для групп от 4 лет - 1 час;

для групп от 6 лет - 1 час 30 минут.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 10 до 15 человек (в зависимости от возраста).

Преподаватели: