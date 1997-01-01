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Изостудия "Вдохновение" в детском клубе "Прометей"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Владивосток, Некрасовская, ул. Некрасовская, 58
- +7 (423) 226-17-49
Информация
Описание: В программе: приобретение навыков рисования.
Возраст: от 5-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: 2-3 часа.
Стоимость: Бесплатно.
Преподаватели: Чижова Софья Александровна.
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