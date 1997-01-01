Junior Functional (функциональные тренировки для подростков) в детском клубе "Чемпион"

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Описание: В отличие от взрослых, подростку нельзя заниматься в тренажерном зале самостоятельно, это должно проходить под руководством специалиста, который сможет подобрать оптимальную нагрузку и контролировать выполнение упражнений.

Возраст: от 11-ти лет.

Продолжительность: 1 час.

Стоимость: от 3500 рублей.

Преподаватели: Игешев Александр, СК "Чемпион".

Форма: спортивная, приобретается самостоятельно.