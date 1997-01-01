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        Капоэйра в Федерации капоэйры

        Капоэйра в Федерации капоэйры

        Количество преподавателей: 6
        Боевые искусства
        Рейтинг: 9.5
        Цена: 550 - 3500
        Возраст: 4 - 18 лет
        Отзывов: 18
        Адреса
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        Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103
        • +7 (423) 275-13-16
        Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26
        • +7 (423) 275-13-16
        Информация

        Описание: Практика капоэйры формирует чувства солидарности, братства, товарищества, дружбы среди занимающихся. Занятия делятся на уровни: базовый курс капоэйры включает в себя ОФП, изучение базовой техники и терминологии в капоэйре, работу над координацией и гибкостью. II уровень капоэйры (продолжающие) подразумевает изучение более сложных комбинаций и связок, работа над контактом, углубленное изучение капоэйры. Также для детей, имеющих абонемент на 12 занятий, полугодовую или годовую карту, проводятся бесплатные занятия акробатикой. 

        Возраст: от 4 до 18 лет.

        Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа в зависимости от возраста: дети до 8 лет - 1 час, дети от 8 лет, подростки и взрослые - 1,5 часа. 

        Частота занятий: 3-4 раза в неделю в зависимости от возраста.

        Количество человек в группах: от 10 до 20 чел.

        Стоимость:

        • 550 рублей - разовое занятие;
        • 1800 рублей - абонемент на 4 занятия;
        • 3000 рублей - абонемент на 8 занятий;
        • 3500 рублей - абонемент на 12 занятий; 
        • Безлимита нет. 

        Преподаватели: 

        • Альберт Тен - руководитель федерации, инструктор по капоэйре, акробатике и музыке;
        • Савина Дарья - директор по развитию, инструктор по капоэйре и афро-бразильским танцам;
        • Халус Кузьма - инструктор по капоэйре и акробатике;
        • Шестаков Глеб - инструктор по капоэйре;
        • Кузнецова Наталья - инструктор по капоэйре;
        • Пыхов Сергей - инструктор по капоэйре.

        Форма: тренировки в спортивной свободной одежде разрешаются только в течение первого вводного месяца занятий. Все последующее время обучения - строго в официальной тренировочной форме Федерации.

          Преподаватели секции

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