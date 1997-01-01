Капоэйра в Федерации капоэйры

Информация

Описание: Практика капоэйры формирует чувства солидарности, братства, товарищества, дружбы среди занимающихся. Занятия делятся на уровни: базовый курс капоэйры включает в себя ОФП, изучение базовой техники и терминологии в капоэйре, работу над координацией и гибкостью. II уровень капоэйры (продолжающие) подразумевает изучение более сложных комбинаций и связок, работа над контактом, углубленное изучение капоэйры. Также для детей, имеющих абонемент на 12 занятий, полугодовую или годовую карту, проводятся бесплатные занятия акробатикой.

Возраст: от 4 до 18 лет.

Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа в зависимости от возраста: дети до 8 лет - 1 час, дети от 8 лет, подростки и взрослые - 1,5 часа.

Частота занятий: 3-4 раза в неделю в зависимости от возраста.

Количество человек в группах: от 10 до 20 чел.

Стоимость:

550 рублей - разовое занятие;

1800 рублей - абонемент на 4 занятия;

3000 рублей - абонемент на 8 занятий;

3500 рублей - абонемент на 12 занятий;

Безлимита нет.

Преподаватели:

Альберт Тен - руководитель федерации, инструктор по капоэйре, акробатике и музыке;

Савина Дарья - директор по развитию, инструктор по капоэйре и афро-бразильским танцам;

Халус Кузьма - инструктор по капоэйре и акробатике;

Шестаков Глеб - инструктор по капоэйре;

Кузнецова Наталья - инструктор по капоэйре;

Пыхов Сергей - инструктор по капоэйре.

Форма: тренировки в спортивной свободной одежде разрешаются только в течение первого вводного месяца занятий. Все последующее время обучения - строго в официальной тренировочной форме Федерации.