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Капоэйра в Федерации капоэйры
Адреса
- +7 (423) 275-13-16
- +7 (423) 275-13-16
Информация
Описание: Практика капоэйры формирует чувства солидарности, братства, товарищества, дружбы среди занимающихся. Занятия делятся на уровни: базовый курс капоэйры включает в себя ОФП, изучение базовой техники и терминологии в капоэйре, работу над координацией и гибкостью. II уровень капоэйры (продолжающие) подразумевает изучение более сложных комбинаций и связок, работа над контактом, углубленное изучение капоэйры. Также для детей, имеющих абонемент на 12 занятий, полугодовую или годовую карту, проводятся бесплатные занятия акробатикой.
Возраст: от 4 до 18 лет.
Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа в зависимости от возраста: дети до 8 лет - 1 час, дети от 8 лет, подростки и взрослые - 1,5 часа.
Частота занятий: 3-4 раза в неделю в зависимости от возраста.
Количество человек в группах: от 10 до 20 чел.
Стоимость:
- 550 рублей - разовое занятие;
- 1800 рублей - абонемент на 4 занятия;
- 3000 рублей - абонемент на 8 занятий;
- 3500 рублей - абонемент на 12 занятий;
- Безлимита нет.
Преподаватели:
- Альберт Тен - руководитель федерации, инструктор по капоэйре, акробатике и музыке;
- Савина Дарья - директор по развитию, инструктор по капоэйре и афро-бразильским танцам;
- Халус Кузьма - инструктор по капоэйре и акробатике;
- Шестаков Глеб - инструктор по капоэйре;
- Кузнецова Наталья - инструктор по капоэйре;
- Пыхов Сергей - инструктор по капоэйре.
Форма: тренировки в спортивной свободной одежде разрешаются только в течение первого вводного месяца занятий. Все последующее время обучения - строго в официальной тренировочной форме Федерации.
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Стаж 11 летОтзывов: 6Стаж 11 летОтзывов: 18
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Стаж 9 летОтзывов: 3Стаж 9 летОтзывов: 18
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж 7 летОтзывов: 18
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Стаж 11 летОтзывов: 0Стаж 11 летОтзывов: 18
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Стаж 11 летОтзывов: 1Стаж 11 летОтзывов: 18
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