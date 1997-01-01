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Каратэ Кекусин Будокай в Спортивном комплексе "Арена Спорта"
Адреса
- +7 (423) 276-10-10
- +7 (914) 706-10-10
Информация
Описание: Цель обучения Кекусин Будокай Каратэ - воспитание сбалансированного бойца, способного легко переходить от ударов к броскам и борьбе и обратно. Бойцы привыкают тактически грамотно применять технику ударов, бросков и борьбы в партере для нейтрализации соперника и завершения поединка нокаутом или сдачей противника болевым или удушающим приёмом. Качество бойцов Кекусин Будокай каратэ не уступит никакому другому стилю боевых искусств и рукопашного боя.
Возраст: от 12 лет и старше.
Расписание занятий: вторник,четверг с 19:00 до 21:00, суббота с 13:00 до 15:00.
Продолжительность занятия: 2 часа.
Стоимость: 300 рублей / разовая тренировка, 2000 рублей / месяц.
Количество человек в группе: 10 - 20 человек.
Преподаватели: Якубов Сергей Владимирович.
Форма одежды: Доги (кимоно).
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