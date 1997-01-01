Каратэ Кёкусинкай в Семейном клубе "Шаги"

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Описание: детям дошкольного возраста занятия карате дают начальную общефизическую подготовку, суставную гимнастику и растяжку. На занятиях присутствуют подвижные игры, дыхательные упражнения под руководством опытного инструктора, происходит закаливание маленького организма, развитие памяти и внимательности, обучение четкой дисциплине, преодоление лени.

Ребята постарше занимаются более глубоким изучением каратэ, которое является инструментом для их всестороннего развития личности. На занятиях ребята учатся достигать своих целей, независимо от того, спортивные ли это результаты или укрепление здоровья, а может быть преодоление своих слабостей и борьба с плохими привычками.

Благодаря занятиям ребенок получит:

крепкое здоровье;

развитие как физических, так и личностных качеств;

навыки самозащиты;

дисциплинированность, ответственность, уверенность в себе;

укрепление тела и духа;

развитие морально-волевых качеств личности.

Воспитанники школы принимают участие в соревнованиях, учебно-тренировочных семинарах, сборах различного уровня и добиваются высоких результатов.

Стоимость:

350 рублей - одно занятие;

2500 рублей в месяц для детей 8-12 лет;

2200 рублей в месяц для детей 4-7 лет.

Возрастные группы:

от 4 до 7 лет;

от 8 до 12 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю в зависимости от возраста (для детей от 8 лет - чаще).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватель: аккредитованный тренер по Кёкусинкай (АКР), региональный представитель Федерации Кёкусинкай России по ПК, кандидат в мастера спорта, судья второй категории.