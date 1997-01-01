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Каратэ в Академии бокса
Цена: До 2000
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Чуркин, ул. Кизлярская, 7
- +7 (423) 200-35-16
- +7 (984) 156-58-71 , директор
Информация
Описание: В программу входит: общефизическое развитие и изучение приемов каратэ.
Возраст: от 6-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: 1 час 45 минут.
Стоимость: до 2000 руб. в месяц.
Преподаватели: Нефедов Борис - тренер.
Форма: приобретается самостоятельно.
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