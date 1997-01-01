Каратэ в фитнес-клубе Адреналин

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Адреса
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Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Адмирала Кузнецова, 70
- +7 (423) 244-06-86
Информация
Описание: Занятия каратэ благоприятно влияют на психофизическое развитие ребенка. На тренировках дети занимаются гимнастикой, растяжкой, развивают память и внимательность, учатся дисциплине, адаптируются к разновозрастному коллективу.
Возраст: От 3-х до 12-ти лет.
Продолжительность занятия: 1,5 - 2 часа.
Стоимость: 2000 до 3000 руб. в месяц.
Преподаватель: Мастер спорта по каратэ - Игорь.
Форма: кимоно приобретается самостоятельно.
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Самбо в фитнес-клубе "Start"От 5 до 18 лет От 300 до 2600 руб Частная
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Борьба в Спортивной школе "Русич"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Тхэквондо для девочек в Центре спортивной подготовкиОт 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Айкидо в Спортивной школе "Старт"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Кудо в спортивной школе БастионОт 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Секция Ушу в клубе "Архат"От 3 до 18 лет От 2000 до 2500 руб Частная
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Boxing в фитнес-клубе "Start"От 5 до 18 лет От 300 до 2600 руб Частная
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Каратэномичи в Спортивном комплексе "Арена Спорта"От 4 до 18 лет От 2000 до 2000 руб Частная
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