Каратэ в фитнес-клубе Адреналин

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Описание: Занятия каратэ благоприятно влияют на психофизическое развитие ребенка. На тренировках дети занимаются гимнастикой, растяжкой, развивают память и внимательность, учатся дисциплине, адаптируются к разновозрастному коллективу.

Возраст: От 3-х до 12-ти лет.

Продолжительность занятия: 1,5 - 2 часа.

Стоимость: 2000 до 3000 руб. в месяц.

Преподаватель: Мастер спорта по каратэ - Игорь.

Форма: кимоно приобретается самостоятельно.