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Каратэ в Краевом доме физкультуры
Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, пр-т Партизанский, 2
- +7 (423) 242-80-94
- +7 (423) 242-96-84 , директор
Информация
Описание: В программе: общефизическое развитие, каратэ.
Возраст: от 4-х до 16-ти лет.
Продолжительность: 1-1,5 часа.
Стоимость: платно (уточнять у тренера).
Преподаватель: Дорошин Игорь Геннадьевич - тренер-преподаватель.
Форма: приобретается самостоятельно.
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