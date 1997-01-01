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Каратэ в спортивном комплексе Молодежный
Цена: 3000 - 3000
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 7б
- +7 (423) 237-13-46
Информация
Описание: Дети занимаются общефизической подготовкой.
Возраст: От 5-ти до 18-ти лет.
Продолжительность занятия: от 1 до 1,5 часов.
Стоимость: 3000 рублей.
Преподаватель: Сезоненко Юрий Николаевич - администратор группы.
Форма: приобретается самостоятельно.
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