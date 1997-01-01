Каратэ в Спортивной школе "Старт"

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Описание: обучаясть каратэ, ребенок развивается не только физически. На занятиях тренируется его память и внимание, развивается самостоятельность и способность выражать свое собственное мнение. Занимаясь каратэ, ребенок становится более выносливым, в его организме накапливается сила, он становится более энергичным, но при этом уравновешенным и внимательным. Каратэ воспитывает характер, вырабатывает силу воли и духа. Благодаря приобретенным на занятиях по карате навыкам мягче проходит адаптация к школьной жизни. А также у ребенка появляется оптимистичный взгляд на события и гармония с самим собой.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность занятия: от 1 часа до 1 часа 30 минут (время зависит от возраста ребенка и его уровня подготовки).

Частота занятий: 3-4 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

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