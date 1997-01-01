Каратэ в Спортивной школе "Старт"

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Информация
Описание: обучаясть каратэ, ребенок развивается не только физически. На занятиях тренируется его память и внимание, развивается самостоятельность и способность выражать свое собственное мнение. Занимаясь каратэ, ребенок становится более выносливым, в его организме накапливается сила, он становится более энергичным, но при этом уравновешенным и внимательным. Каратэ воспитывает характер, вырабатывает силу воли и духа. Благодаря приобретенным на занятиях по карате навыкам мягче проходит адаптация к школьной жизни. А также у ребенка появляется оптимистичный взгляд на события и гармония с самим собой.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 18 лет.
Продолжительность занятия: от 1 часа до 1 часа 30 минут (время зависит от возраста ребенка и его уровня подготовки).
Частота занятий: 3-4 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Иванов Павел Михайлович - тренер-преподаватель первой категории, стаж работы - 7 лет;
- Мельников Сергей Владимирович - тренер-преподаватель первой категории, стаж работы - 7 лет;
- Сергеев Евгений Владимирович - тренер-преподаватель, стаж работы - 14 лет;
- Шишкин Александр Николаевич - тренер-преподаватель, стаж работы - 13 лет;
- Сергеева Ольга Владимировна - тренер-преподаватель, стаж работы - 2 года.
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