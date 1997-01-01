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Каратэ в Спортивной школе "Русич"
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Описание: занятия каратэ помогают в воспитании силы духа и физического здоровья маленькой личности.Вместе с тренером дети занимаются гимнастическими упражнениями, растяжкой, развивают память и внимательность. На занятиях дети осваивают набор приемов, необходимых для элементарной самообороны.
Ребенок становится более организованным и самостоятельным, устойчивым к возможным неприятным стрессовым ситуациям, а также уверенным в своих силах и способным контролировать свои эмоции.
Тренировки проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока.
Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).
Возраст: от 6 до 18 лет.
Продолжительность: от 1 часа 30 минут до 2 часов (время зависит от возраста ребенка, дети постарше занимаются дольше).
Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).
Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватель: Трухин Александр Анатольевич - тренер-преподаватель высшей категории.
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