Каратэ в Спортивной школе "Русич"

Информация

Описание: занятия каратэ помогают в воспитании силы духа и физического здоровья маленькой личности.Вместе с тренером дети занимаются гимнастическими упражнениями, растяжкой, развивают память и внимательность. На занятиях дети осваивают набор приемов, необходимых для элементарной самообороны.

Ребенок становится более организованным и самостоятельным, устойчивым к возможным неприятным стрессовым ситуациям, а также уверенным в своих силах и способным контролировать свои эмоции.

Тренировки проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока.

Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность: от 1 часа 30 минут до 2 часов (время зависит от возраста ребенка, дети постарше занимаются дольше).

Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).

Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватель: Трухин Александр Анатольевич - тренер-преподаватель высшей категории.