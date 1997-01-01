Каратэ в спорткомплексе Юность

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Описание: каратэ – это не просто вид восточного единоборства, для детей это суставная гимнастика и растяжка, дыхательные упражнения под руководством опытного инструктора, закаливание маленького организма, развитие памяти и внимательности, обучение четкой дисциплине, преодоление лени.

Во время обучения ребенок овладеет набором приемов, необходимых для элементарной самообороны, а также разовьет координацию, ловкость, внимательность и память. Каратэ поможет ребенку стать организованным и самостоятельным, сформировать сильный характер, стать устойчивым и невосприимчивым к неприятным стрессовым ситуациям, обрести уверенность в своих силах и контроль над эмоциями.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 7 до 18 лет.

Продолжительность: 1-1,5 часа.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Форма: кимоно приобретается самостоятельно.

Преподаватель: Кокошко Евгений Павлович.