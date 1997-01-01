Каратэномичи в Спортивном комплексе "Арена Спорта"

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Описание: Каратэномичи — современное ударно-бросковое единоборство. Каратэномичи основано Яхарой Микио с целью возврата к фундаментальным ценностям боевого искусства каратэ. Термин "мичи" обозначает "путь", а его добавление к слову "каратэ" придает названию единоборства этическое значение. "Мичи" – это путь человека к морально-нравственному и физическому совершенству через регулярные занятия и тренировки телаи разума.

Техника каратэномичи основана на приоритете эффективности в реальной жизни.

Правила соревнований позволяют применять: удары руками, ногами, локтями, головой и бросковые приемы. Критерии выявления победителя основываются на принципе "иккэн хисацу" (одним ударом - наповал): за проведение чистого приема присуждается победа ("иппон").

Возраст: от 4-х лет и старше.

Расписание занятий: Понедельник, среда, пятница с 18:00 - 20:00.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Стоимость: 2000 рублей / месяц.

Количество человек в группе: до 20 человек.

Преподаватель: Воскобойников Алексей.

Форма одежды: кимоно.