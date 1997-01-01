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Керамическая флористика в Центре учебной подготовки "Формула"
Цена: От 5000
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
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Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103
- +7 (423) 293-85-38
- +7 (924) 000-04-44
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 30
- +7 (423) 293-85-38
- +7 (924) 000-05-55
Информация
Описание: вместе с преподавателем дети на занятиях раскроют секреты создания красоты, разовьют свой творческий потенциал, мелкую моторику, фантазию и воображение, а также научатся создавать уникальные композиции своими руками. На занятиях каждый сможет создать свой уникальный цветок из полимерной глины.
Стоимость: 5000 рублей в месяц (продолжительность обучения - 2 месяца).
Возраст: от 7 до 17 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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