Керамическая флористика в Центре учебной подготовки "Формула"

Информация

Описание: вместе с преподавателем дети на занятиях раскроют секреты создания красоты, разовьют свой творческий потенциал, мелкую моторику, фантазию и воображение, а также научатся создавать уникальные композиции своими руками. На занятиях каждый сможет создать свой уникальный цветок из полимерной глины.

Стоимость: 5000 рублей в месяц (продолжительность обучения - 2 месяца).

Возраст: от 7 до 17 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.