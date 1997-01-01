"Kids Dance" в Семейном клубе "Family"

Информация

Описание:

Детские танцы развивают ребенка по следующим параметрам:

тренируют моторику и координацию движений;

развивают музыкальный слух, чувство ритма, эстетический вкус;

улучшают нравственные, моральные качества;

учат жить в социуме и общаться с другими людьми;

формируют красивую походку;

делают детей более активными, собранными, дисциплинированными;

учат владеть своим телом.

В программе обучения следующие позиции:

ритмика;

хореография;

формирование правильной осанки;

изучение различных танцевальных направлений;

растяжка;

постановка танцевальных номеров.

Дети готовятся к отчётным концертам, участвуют в конкурсах.

Возраст: 3 - 8 лет.

Расписание и частота занятий:

Занятия проходят по понедельникам и средам:

3-5 лет: 18:30 - 19:30;

5-8 лет: 19:30 - 20:30.

Продолжительность занятия: 60 минут.

Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.

Стоимость: 2800 руб./8 занятий. Разовое занятие - 500 руб.

Преподаватель:

Форма одежды: удобная, не сковывающая движений, одежда, чешки.

Дополнительные расходы: пошив костюмов на выступление осуществляется из средств родителей.