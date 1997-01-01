"Kids Dance" в Семейном клубе "Family"

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Адреса
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Владивосток, Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 1
- +7 (902) 557-79-00
- +7 (914) 650-48-23
Информация
Описание:
Детские танцы развивают ребенка по следующим параметрам:
- тренируют моторику и координацию движений;
- развивают музыкальный слух, чувство ритма, эстетический вкус;
- улучшают нравственные, моральные качества;
- учат жить в социуме и общаться с другими людьми;
- формируют красивую походку;
- делают детей более активными, собранными, дисциплинированными;
- учат владеть своим телом.
В программе обучения следующие позиции:
- ритмика;
- хореография;
- формирование правильной осанки;
- изучение различных танцевальных направлений;
- растяжка;
- постановка танцевальных номеров.
Дети готовятся к отчётным концертам, участвуют в конкурсах.
Возраст: 3 - 8 лет.
Расписание и частота занятий:
Занятия проходят по понедельникам и средам:
3-5 лет: 18:30 - 19:30;
5-8 лет: 19:30 - 20:30.
Продолжительность занятия: 60 минут.
Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.
Стоимость: 2800 руб./8 занятий. Разовое занятие - 500 руб.
Преподаватель:
Форма одежды: удобная, не сковывающая движений, одежда, чешки.
Дополнительные расходы: пошив костюмов на выступление осуществляется из средств родителей.
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