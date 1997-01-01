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Кикбоксинг для детей в Детском центре "Мореход"
Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Эгершельд, ул. Станюковича, 58
- +7 (423) 230-11-41
- +7 (914) 710-22-41
- +7 (423) 230-12-57 , доб. 76-11
- +7 (914) 960-38-23
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