Кикбоксинг в СДЮСШ единоборств

Информация

Описание: занятия по кикбоксингу развивают у детей силу, скорость, выносливость, координацию и ловкость, тренируют дыхательную систему. В теплое время года в программу обязательно входят занятия на свежем воздухе. Это делает тренировки более разнообразными, благоприятно влияет на психологическое состояние детей, а также укрепляет их иммунитет.

В спортивной школе имеется весь необходимый для занятий спортивный инвентарь – начиная от татами (матов) и заканчивая новыми тренажерами. Занятия в СДЮСШ единоборств проходят на базе стадиона "Строитель", а также тренеры школы проводят занятия в 22 спортивных залах во всех районах Владивостока.

Школа единоборств регулярно проводит спортивные мероприятия. Ежегодно воспитанники СДЮСШ единоборств со своими тренерами выезжают в спортивные лагеря на территории Приморского края и за рубежом, где проводятся учебно-тренировочные сборы, соревнования и аттестации.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 10 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах). Для детей дошкольного возраста проходят занятия по общей физической подготовке, которая служит базой для дальнейшего развития в выбранном спортивном направлении.

Продолжительность: от 1 до 2 часов (в зависимости от возраста детей).

Частота занятий: 2-3 раза в неделю (частота зависит от возраста и уровня подготовки ученика).

Количество человек в группе: до 15 человек (в зависимости от возраста детей в группе).

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватели: Константин Глибко. Тренерский состав школы составляет до 30 человек. Тренеры — специалисты высшей категории, которые состоят в федерациях тех или иных единоборств и видов спорта, которые они преподают.