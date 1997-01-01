Кикбоксинг в Спортивном комплексе "Арена Спорта"

Информация

Описание: Кикбоксинг объединил в себе английский кулачный бой (бокс) и удары ногами (восточные единоборства и французский сават). Занятия данным видом спорта закалят ребенка и физически, и психологически. Тренировки направлены на развитие мышечной массы, выносливости, координации тела, скорости, гибкости, моментального принятия решения, достижения цели.

Возраст: от 5 лет и старше.

Расписание занятий: Дети делятся на группы:

От 5 до 14 лет: вторник, четверг с 14:00 до 16:00, пятница с 13:00 до 15:00.

От 14 лет и старше: понедельник, среда, пятница с 20:00 до 22:00 .

Продолжительность занятия: 2 часа.

Стоимость: 300 рублей / разовая тренировка, 2000 рублей / месяц.

Количество человек в группе: 15 - 20 человек.

Преподаватели: Глибко Константин, Калмыков Денис.

Форма одежды: спортивная: футболка, шорты, кросовки.