Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Кикбоксинг в спортивной школе Бастион
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Борисенко, ул. Никифорова, 43
- +7 (423) 263-90-40 , вахта
- +7 (423) 263-11-98 , директор, администратор
Информация
Описание: К занятиям допускаются лица прошедшие медицинский осмотр.
Возраст: От 7 до 18 лет.
Продолжительность занятия: От 45 минут до 2-х часов.
Стоимость: Бесплатно.
Преподаватель: Беляев Евгений Николаевич - тренер-преподаватель высшей категории, Полещук Семен Шуржевич - тренер-преподаватель высшей категории.
Форма: спортивная форма приобретается самостоятельно.
-
Секция Ушу в клубе "Чемпион-2"От 3 до 18 лет От 2000 до 2500 руб Частная
-
Общая физическая подготовка в Центре "Атмосфера"От 7 до 12 лет От 500 до 6500 руб Частная
-
Дзюдо в ЦСКАОт 10 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Каратэ в Краевом доме физкультурыОт 4 до 16 лет Частная
-
Бокс в спортивном клубе АльфаОт 7 до 18 лет От 2000 до 2000 руб Частная
-
Секция Ушу в клубе "Белый тигр"От 3 до 18 лет От 2000 до 2500 руб Частная
-
Айкидо в Дальневосточной Федерации Айкидо АйкикайОт 4 до 18 лет От 350 до 2500 руб Частная
-
Айкидо во Всестилевой Федерации АйкидоОт 4 до 16 лет До 2500 руб Государственная
-
Кудо в спортивной школе БастионОт 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Секция кудо в Фитнес-клубе "Fan Gym"От 5 до 17 лет От 2500 до 2500 руб Частная
Загрузка комментариев...