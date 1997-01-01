Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Кинетические игры в "Mamas Center"
Адреса
Информация
Описание: развивающие занятия с кинетическим песком.
Стоимость:
- Разовое занятие - 600 рублей.
- Абонемент: 4 занятия - 1970 рублей, 8 занятий - 3230 рублей, 12 занятий - 4220 рублей.
Этот абонемент актуален для определенных занятий по выбранному направлению.
Также в центре существуют общие абонементы на посещение любых занятий по выбору:
- 4 занятия - 2190 рублей
- 8 занятий - 3590 рублей
- 12 занятий - 4690 рублей
Кроме того, существует безлимитный абонемент на безлимитное посещение любых занятий - 5999 рублей в месяц.
Возраст: от 1 до 3 лет.
Продолжительность: 45 минут + 15 игровых минут в подарок.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Преподаватель: Даша Грабовская.
Имеет высшее образование по специальности "Психолог" (Московский университет СГА (Современная Гуманитарная Академия), продолжает обучение в магистратуре. Также есть незаконченное высшее образование по специальности "Социальный работник" (ВГУЭС, 3 года обучения).
Общий стаж работы психологом 6 лет.
Кроме того, закончила музыкальную школу по классам фортепиано и вокала (выступала на многочисленных городских концертах, в том числе и Жемчужине Приморья), 10 лет занималась эстрадными, народными танцами и танцами хип-хоп, 3 года отдала большому теннису.
-
Детско-юношеский абонемент в клубе "Варяг"От 1 до 16 лет От 4000 до 4000 руб Частная
-
Развивающие занятия в Центре раннего развития "7 гномов"От 1 до 3 лет От 3000 руб Частная
-
Раннее развитие в Детском клубе "Теплица"От 1 до 3 лет От 3600 руб Частная
-
Раннее развитие детей в Центре "Чудо-Школа"От 1 до 7 лет От 2000 до 4000 руб Частная
-
Подготовка к ВУЗу в школе "Archi"От 16 до 18 лет От 500 руб Частная
-
Познавательно-игровой кружок "Интеллектум" в Детском клубе "Ровесник"От 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Одарёнок во Дворце детского творчестваОт 8 до 14 лет Государственная
-
Комплексное развитие в Детском центре "Mars Kids Club"От 2 до 5 лет От 400 до 5800 руб Частная
-
Группа "Мама+малыш" в СК "Ритм Н"От 2 до 3 лет От 2300 до 2300 руб Частная
-
Раннее развитие в Детском центре "Ромашка"От 1 до 3 лет От 400 до 3000 руб Частная
Загрузка комментариев...