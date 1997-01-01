Кинетические игры в "Mamas Center"

Информация

Описание: развивающие занятия с кинетическим песком.

Стоимость:

Разовое занятие - 600 рублей.

Абонемент: 4 занятия - 1970 рублей, 8 занятий - 3230 рублей, 12 занятий - 4220 рублей.

Этот абонемент актуален для определенных занятий по выбранному направлению.

Также в центре существуют общие абонементы на посещение любых занятий по выбору:

4 занятия - 2190 рублей

8 занятий - 3590 рублей

12 занятий - 4690 рублей

Кроме того, существует безлимитный абонемент на безлимитное посещение любых занятий - 5999 рублей в месяц.

Возраст: от 1 до 3 лет.

Продолжительность: 45 минут + 15 игровых минут в подарок.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватель: Даша Грабовская.

Имеет высшее образование по специальности "Психолог" (Московский университет СГА (Современная Гуманитарная Академия), продолжает обучение в магистратуре. Также есть незаконченное высшее образование по специальности "Социальный работник" (ВГУЭС, 3 года обучения).

Общий стаж работы психологом 6 лет.

Кроме того, закончила музыкальную школу по классам фортепиано и вокала (выступала на многочисленных городских концертах, в том числе и Жемчужине Приморья), 10 лет занималась эстрадными, народными танцами и танцами хип-хоп, 3 года отдала большому теннису.