Кинокурсы в Телешколе

Информация

Описание:

На кинокурсах в Школе телевидения и кино ступенчатая система обучения (2 ступени). Ребенок может пройти как обе ступени обучения, так и одну из них по выбору.

Ступень 1

В ходе обучения дети:

знакомятся с принципами написания сценария для фильма;

знакомятся с работой режиссёра, оператора, актёра в киностудии, сами пробуют себя в этих ролях;

сами составляют монтажный лист, узнают нюансы озвучивания фильма;

поэтапно узнают, как создаются фильмы и сами участвуют в этом процессе.

Ступень 2

В ходе обучения дети:

могут стать режиссёром, оператором или актёром учебного фильма;

узнают, как подобрать и где можно найти подходящий реквизит;

учатся работать на съёмочной площадке, взаимодействовать с режиссёром, оператором или актёрами.

По окончании курса ребята получают свой первый фильм с собственным участием.

Возраст учеников: от 8 до 16 лет.

Стоимость занятий: 3500 рублей в месяц (срок обучения 3 месяца).

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: от 12 до 13 человек.