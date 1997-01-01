Кинокурсы в Телешколе

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Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а
Информация
Описание:
На кинокурсах в Школе телевидения и кино ступенчатая система обучения (2 ступени). Ребенок может пройти как обе ступени обучения, так и одну из них по выбору.
Ступень 1
В ходе обучения дети:
- знакомятся с принципами написания сценария для фильма;
- знакомятся с работой режиссёра, оператора, актёра в киностудии, сами пробуют себя в этих ролях;
- сами составляют монтажный лист, узнают нюансы озвучивания фильма;
- поэтапно узнают, как создаются фильмы и сами участвуют в этом процессе.
Ступень 2
В ходе обучения дети:
- могут стать режиссёром, оператором или актёром учебного фильма;
- узнают, как подобрать и где можно найти подходящий реквизит;
- учатся работать на съёмочной площадке, взаимодействовать с режиссёром, оператором или актёрами.
- По окончании курса ребята получают свой первый фильм с собственным участием.
Возраст учеников: от 8 до 16 лет.
Стоимость занятий: 3500 рублей в месяц (срок обучения 3 месяца).
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: от 12 до 13 человек.
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