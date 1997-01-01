Кинорежиссура в Школе Телевидения

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Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. В ходе обучения ребята научаться приниматьу частие в кастинге, эффектно презентовать себя, начнут разбираться в съемочном процессе, жанрах кинематографии, а также использовать профессиональные приемы видеомонтажа.
На занятиях ребята будут учиться правильно оборудовать съемочную площадку, узнают, какая аппаратура отвечает за качество звука и изображения, научатся взаимодействовать со всеми членами съемочной группы и добиваться достойного результата. Также ребята познакомятся с профессиональными программами, научатся накладывать на видео голос и музыку.
В процессе обучения ребята создадут свой первый мини-фильм, представят его публике и почувствуют себя режиссером-постановщиком.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 7200 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 5200 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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