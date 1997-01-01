Китайская каллиграфия в центре иностранных языков "Smart Start"

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Описание: занятия позволят ребенку познакомиться с таким красивым искусством, как каллиграфия. Благодаря занятиям ребенок научится собранности, усидчивости, терпению и трудолюбию, а также сможет ёмко и кратко излагать свои мысли.

Сопутствующим моментом обучения служит мягкая адаптация к восточному письменному языку. Это будет особенно актуально тем детям, которые занимаются одним из восточных языков (японским, корейским, китайским).

Стоимость: 700 рублей - за одно занятие.

Возраст: от 5 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.