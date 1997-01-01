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Китайская каллиграфия в центре иностранных языков "Smart Start"
Цена: От 700
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Луговая, ул. Каплунова, 6
- +7 (914) 073-13-20
- +7 (423) 209-13-20
Информация
Описание: занятия позволят ребенку познакомиться с таким красивым искусством, как каллиграфия. Благодаря занятиям ребенок научится собранности, усидчивости, терпению и трудолюбию, а также сможет ёмко и кратко излагать свои мысли.
Сопутствующим моментом обучения служит мягкая адаптация к восточному письменному языку. Это будет особенно актуально тем детям, которые занимаются одним из восточных языков (японским, корейским, китайским).
Стоимость: 700 рублей - за одно занятие.
Возраст: от 5 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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