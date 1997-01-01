Китайский язык в "Afina Education"

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Владивосток, Центр, ул. Суханова, 3А , 4-й этаж, оф. 403
- +7 (423) 201-20-25
- +7 (423) 277-70-13
- +7 (423) 272-92-79
Владивосток, Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 12 стр. 2
- +7 (423) 272-00-12
Информация
Описание: Для детей 3-7 лет занятия проходят в игровой форме.
Возраст: от 3-х до 18-ти лет.
Продолжительность: от 46 минут.
Стоимость: от 2500 руб. в месяц.
Преподаватель: Максудова Гульнара - преподаватель языковых программ, Пашина Элина - преподаватель языковых программ.
-
Английский язык в школе лидерства "GOAL"От 6 до 18 лет От 700 руб Частная
-
Английский язык в "Sandy’s English School"От 3 до 18 лет От 540 руб Частная
-
Корейский язык в "Afina Education"От 3 до 7 лет От 2500 руб Частная
-
Китайский язык в центре "Степ Форвард"От 5 до 18 лет От 3800 до 3800 руб Частная
-
Китайский язык в Языковом центре «Lima»От 5 до 18 лет От 1800 до 3500 руб Частная
-
Английский язык в центре "Вундеркинды"От 5 до 18 лет От 3400 руб Частная
-
Английский язык в "Royal English Center"От 4 до 18 лет От 4000 до 4000 руб Частная
-
Немецкий язык в школе "Lingvostation"От 3 до 18 лет От 400 руб Частная
-
Немецкий язык в центре "Давай поговорим"От 4 до 18 лет От 2480 до 3200 руб Частная
-
Английский язык в школе "Класс"От 10 до 18 лет От 4800 до 4800 руб Частная
Загрузка комментариев...