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Китайский язык в центре "Британика"
Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 18 лет
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Адреса
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Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 50
- +7 (423) 232-58-56
Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 39
- +7 (423) 293-58-57
- +7 (423) 231-05-99
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 5-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: от 60 до 80 минут.
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