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Китайский язык в центре иностранных языков "Smart Start"
Цена: От 2900
Возраст: 5 - 13 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Луговая, ул. Каплунова, 6
- +7 (914) 073-13-20
- +7 (423) 209-13-20
Информация
Описание: на занятия ребята не только учатся говорить на китайском языке, но и знакомятся с китайской культурой, осваивают искусство вырезания из бумаги, учат песни на китайском языке и делают многое другое.
Во время обучения с ребятами занимаются опытные педагоги, а также носители языка. Изучение китайского языка откроет большие перспективы для успешного будущего ребенка.
Стоимость: от 2900 рублей в месяц. Пробный урок - бесплатно.
Возрастные группы:
- от 5 до 6 лет;
- от 7 до 8 лет;
- от 11 до 13 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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