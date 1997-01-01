Китайский язык в центре иностранных языков "Smart Start"

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Описание: на занятия ребята не только учатся говорить на китайском языке, но и знакомятся с китайской культурой, осваивают искусство вырезания из бумаги, учат песни на китайском языке и делают многое другое.

Во время обучения с ребятами занимаются опытные педагоги, а также носители языка. Изучение китайского языка откроет большие перспективы для успешного будущего ребенка.

Стоимость: от 2900 рублей в месяц. Пробный урок - бесплатно.

Возрастные группы:

от 5 до 6 лет;

от 7 до 8 лет;

от 11 до 13 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.