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Китайский язык в центре "Вундеркинды"
Цена: От 3400
Возраст: 5 - 18 лет
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Адреса
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Владивосток, Трудовая, ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 , 1-й этаж
- +7 (423) 299-65-82
- +7 (423) 258-15-57
- +7 (904) 629-65-82
- +7 (908) 448-15-57
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 5-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: от 40 минут до 1 часа 20 минут.
Стоимость: от 3400 руб. в месяц.
Преподаватели: Светлана Юрьевна - преподаватель английского и китайского языков.
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