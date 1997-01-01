Китайский язык в "English Studio"

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Описание: Занятия проходят в группах и индивидуально, по методу от простого к сложному. С детьми помладше занятия строятся в игровой форме, развивается восприятие, память. Для школьников даются уроки по грамматике, речевые упражнения, запоминание слов, построение диалогов. Группы формируются по возрасту: 5-6 лет, и затем по классам: 1-й класс, 2-й класс и т.д.

Расписание: занятия проводятся в вечернее время: вторник, четверг: 18:00/18:30; понедельник, пятница: 18:00/18:30.

Возраст: от 5-ти до 18-ти лет.

Продолжительность: 1 час.

Количество человек в группах: от 4-х до 8.

Стоимость: от 3600 рублей в месяц.

Дополнительные расходы: учебный материал, тетради, ручки.