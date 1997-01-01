Китайский язык в "Generation English"

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Адреса
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Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40а
- +7 (423) 236-50-00
- +7 (423) 293-93-63
Владивосток, Чуркин, ул. Черемуховая, 7
- +7 (423) 230-81-59
- +7 (914) 328-14-14
Информация
Описание: есть индивидуальные и групповые занятия.
Возраст: от 6-ти до 18-ми лет.
Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 20 минут.
Стоимость: от 500 до 600 рублей за занятие.
Преподаватели: Глебова Ульяна - преподаватель английского и китайского языков, Вероника Романовна - преподаватель английского и китайского языков.
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Немецкий язык в центре "Давай поговорим"От 4 до 18 лет От 2480 до 3200 руб Частная
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Французский язык в центре "Полиглотики"От 1 до 12 лет От 650 до 6400 руб Частная
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Иностранные языки в New Language StudioОт 4 до 18 лет От 3300 до 3600 руб Частная
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Кружок "English Art" в школе "ABC Мир"От 4 до 7 лет От 2000 руб Частная
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Английский язык в "Easy English school"От 3 до 18 лет От 4000 до 6000 руб Частная
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Немецкий язык в школе "Lingvostation"От 3 до 18 лет От 400 руб Частная
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Испанский язык в центре "Полиглотики"От 1 до 12 лет От 650 до 6400 руб Частная
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Английский язык в детском клубе "Умничка!"От 4 до 12 лет От 400 руб Частная
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Итальянский язык в центре "Британика"От 5 до 18 лет Частная
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Французский язык в центре "Британика"От 5 до 18 лет Частная
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