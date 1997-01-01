Китайский язык в "Imperial"

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Информация
Описание: китайский — очень востребованный язык на Дальнем востоке, и его можно начать изучать с малых лет. В центре занятия для детей проводятся в игровой форме, что помогает детям сразу применить полученные знания в общении. Уроки проводят квалифицированные грамотные носители языка. Также есть и русскоязычный преподаватель.
Во время обучения дети не загружаются большим количеством сложных для восприятия иероглифов, преподаватель в ходе занятия меняет вид деятельности каждые 7-15 минут (частота смены деятельности зависит от возраста учеников). На занятиях дети слушают, рисуют, говорят, угадывают, учат стишки, смотрят забавные мультики на китайском языке, работают с наглядными материалами. Все это помогает маленьким ученикам не уставать на уроке, несмотря на насыщенность материала.
Стоимость: 500 рублей за занятие. Пробное занятие - бесплатно.
Возрастные категории:
- от 3 до 6 лет;
- от 6 до 10 лет;
- от 10 лет и старше.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 2 до 5 человек.
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