Китайский язык в школе "English Planet"

Информация

Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.

Группы делятся на: 3-6 лет, 7 лет и старше.

Возраст: от 3-х до 18-ми лет.

Продолжительность: от 50 минут до 1 часа.

Стоимость: от 3200 до 4200 рублей в месяц.