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Китайский язык в Языковом центре «Lima»
Цена: 1800 - 3500
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Вторая речка, ул. Чапаева, 24
Владивосток, Чуркин, ул. Окатовая, 37
Информация
Описание: программа обучения разрабатывается индивидуально в зависимости от потребностей, целей и уровня подготовки ребенка. Занятия помогут раскрыть потенциал ребенка в атмосфере дружеской непринужденной беседы.
Преподаватели центра имеют высшее педагогическое и лингвистическое образование, длительный и продуктивный опыт в сфере преподавания, а также опыт работы за границей.
Занятия проходят преимущественно на иностранном языке, чтобы погрузить обучающихся в языковую среду.
Обучение проводится как в группах, так и индивидуально.
Стоимость: от 1800 до 3500 рублей в месяц.
Возраст:
- от 5 до 6 лет;
- от 7 лет и старше.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
Преподаватель: Шахметова Марина.
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