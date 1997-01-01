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Китайский язык в школе "Лингвист Плюс"
Цена: 4800 - 4800
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Вторая речка, ул. Кирова, 23
- +7 (423) 269-76-10
- +7 (908) 977-36-34
Владивосток, Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 3
- +7 (423) 276-73-88
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 5-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: 1,5 часа.
Стоимость: 4800 рублей в месяц.
Преподаватели: Платонова Ирина Александровна - преподаватель английского и китайского языков.
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