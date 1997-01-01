Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Китайский язык во Дворце детского творчества
Цена: Цена не указана
Возраст: 9 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43 , каб. 4
- +7 (423) 245-68-39
Информация
Возраст обучающихся: 9-14 лет.
-
Английский язык в центре "Мандарин"От 5 до 18 лет От 2800 до 2800 руб Частная
-
Корейский язык в центре "Давай поговорим"От 4 до 18 лет От 2480 до 3200 руб Частная
-
Английский для младших классов в Центре "Чайка"От 8 до 11 лет От 2800 руб Частная
-
Английский язык и подготовка к ЕГЭ, ОГЭ в Центре "Эйдетика"От 7 до 18 лет От 500 руб Частная
-
Английский язык в школе лидерства "GOAL"От 6 до 18 лет От 700 руб Частная
-
Английский язык в Центре иностранных языков "Language Leader"От 3 до 18 лет От 4000 до 5500 руб Частная
-
Английский МИНИ-САД в ПолиглотикиОт 3 до 6 лет От 1250 до 15000 руб Частная
-
Английский язык в центре "Планета Друзей"От 3 до 7 лет От 300 руб Частная
-
Немецкий язык в центре "Давай поговорим"От 4 до 18 лет От 2480 до 3200 руб Частная
-
Китайский язык в "Generation English"От 6 до 18 лет От 500 руб Частная
Загрузка комментариев...