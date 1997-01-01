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Классическая хореография в Школе "Русский балет"
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Описание: Школа на стадии открытия, планируемая дата - 24 сентября 2017 г. Тогда и будут формироваться группы.
Занятия хореографией способствуют гармоничному физическому развитию ребенка с правильной осанкой, гибкостью, концентрацией внимания и чувством ритма.
Целью занятий на подготовительном этапе являются воспитание, оздоровление и гармоничное развитие ребёнка через игру. Методики занятий разработаны специально для маленьких детей с использованием методологии классической хореографии академии А. Я. Вагановой, рекомендаций педагога А. С. Макаренко, а также элементов хатха-йоги. Программу разработала балерина, педагог-репетитор по балету — И. Н. Чистякова.
Каждому ученику открывается личный кабинет, в котором дети и родители могут общаться с руководителем школы, хореографом; осуществляется проверка домашних заданий, накопление рейтинга и получение бонусов; проводятся вебинары с детскими психологами и преподавателями.
Каждое лето устраиваются балетные лагеря. Для самых усердных учеников организуются просмотры в известных балетных академиях страны.
Возраст: от 3 до 13 лет, планируется деление на группы: 3-5, 6-9, 10-13 лет.
Стоимость: 3500 - 4000 руб. в месяц в зависимости от количества занятий.
Продолжительность: 45 - 60 минут.
Расписание и частота занятий: в среднем 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 5 до 15 чел., не более 8 чел. на одного хореографа.
Преподаватели: пока еще идет подбор кандидатов.
Форма: купальник, майка или футболка, вниз балетное трико, лосины или трикотажные брюки. На ноги лучше всего мягкие балетки (на первом занятии можно и в носочках). Трикотаж может быть любой, но должен обтягивать все тело.
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