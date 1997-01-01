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Классические танцы в клубе "Счастливый малыш"
Цена: 2500 - 3000
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Владивосток, район БАМ, ул. Тухачевского, 30
- +7 (423) 270-60-85
Информация
Описание: классический танец – прекрасный инструмент для гармоничного развития ребенка. Благодаря занятиям классическими танцами ребенок приобретает красивую осанку, гибкость, хорошую координацию, что балгоприятно влияет на здоровье всего организма в целом.
Возраст: от 3 до 18 лет.
Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.
Стоимость: от 2500 до 3000 рублей в месяц.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 10 до 15 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели: Кошарная Александра Викторовна.
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