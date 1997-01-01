Классические танцы в клубе "Счастливый малыш"

Информация

Описание: классический танец – прекрасный инструмент для гармоничного развития ребенка. Благодаря занятиям классическими танцами ребенок приобретает красивую осанку, гибкость, хорошую координацию, что балгоприятно влияет на здоровье всего организма в целом.

Возраст: от 3 до 18 лет.

Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.

Стоимость: от 2500 до 3000 рублей в месяц.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 10 до 15 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватели: Кошарная Александра Викторовна.