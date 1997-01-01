Эстрадный танец в Танцевальной студии "Классные ребята"

Информация

Описание: Танцевальный коллектив "КЛАССНЫЕ РЕБЯТА" является лауреатом международных, всероссийских, региональных, краевых и городских конкурсов хореографического искусства. Коллектив работает в направлении Детский и Эстрадный танец.

Дети на занятиях учатся работать в коллективе, дружить, общаться.

Возраст: от 5 до 15 лет.

Расписание:

Группа 5-7 лет ( понедельник, среда, пятница с 18-00 до 19-00)

Продолжительность занятия: 1-2 часа.

Количество человек в группах: 10-12 человек.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Стоимость: 2500-3500 р. в месяц.

Преподаватели: Папина Евгения Викторовна.

Форма: балетки, комбинезон (всё чёрного цвета).