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Эстрадный танец в Танцевальной студии "Классные ребята"
Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 16
- +7 (950) 296-13-82
- +7 (914) 715-40-07
Информация
Описание: Танцевальный коллектив "КЛАССНЫЕ РЕБЯТА" является лауреатом международных, всероссийских, региональных, краевых и городских конкурсов хореографического искусства. Коллектив работает в направлении Детский и Эстрадный танец.
Дети на занятиях учатся работать в коллективе, дружить, общаться.
Возраст: от 5 до 15 лет.
Расписание:
- Группа 5-7 лет ( понедельник, среда, пятница с 18-00 до 19-00)
Продолжительность занятия: 1-2 часа.
Количество человек в группах: 10-12 человек.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Стоимость: 2500-3500 р. в месяц.
Преподаватели: Папина Евгения Викторовна.
Форма: балетки, комбинезон (всё чёрного цвета).
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