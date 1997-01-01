Робототехника в Клубе "Роботрек"

Информация

Описание: российская сеть клубов робототехники, часть международной сети My-Robot. Занятия позволяют детям и подросткам получить навыки в сфере робототехники и начать программировать.

В учебные программы входит изучение основ физики, математики, мехатроники, алгоритмики, программирования, электроники и микропроцессорных систем. Конструирование и 3D-моделирование позволяют разработать у детей мелкую моторику, усидчивость, приобрести навыки работы в команде.

Средством обучения являются инновационные конструкторы "Роботрек". Также в обучении используются образовательные корейские конструкторы Huna-MRT, которые официально используются для участия в соревнованиях по робототехнике Международной Ассоциации детской робототехники IYRA (Южная Корея).

Возраст учеников:

от 5 до 6 лет;

от 7 до 14 лет;

от 15 до 18 лет.

Стоимость занятий: абонемент на 8 занятий - 3 500 рублей.

Продолжительность:

в группе до 6 лет - 1 час;

в группе до 14 лет - 1 час 30 минут;

в группе до 18 лет — 1 час 30-40 минут.

Частота занятий:

в группе до 6 лет - 1 раз в неделю;

в группах до 14 и 18 лет - 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10-12 человек.

Форма одежды: сменная обувь.