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Робототехника в Клубе "Роботрек"
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Описание: российская сеть клубов робототехники, часть международной сети My-Robot. Занятия позволяют детям и подросткам получить навыки в сфере робототехники и начать программировать.
В учебные программы входит изучение основ физики, математики, мехатроники, алгоритмики, программирования, электроники и микропроцессорных систем. Конструирование и 3D-моделирование позволяют разработать у детей мелкую моторику, усидчивость, приобрести навыки работы в команде.
Средством обучения являются инновационные конструкторы "Роботрек". Также в обучении используются образовательные корейские конструкторы Huna-MRT, которые официально используются для участия в соревнованиях по робототехнике Международной Ассоциации детской робототехники IYRA (Южная Корея).
Возраст учеников:
- от 5 до 6 лет;
- от 7 до 14 лет;
- от 15 до 18 лет.
Стоимость занятий: абонемент на 8 занятий - 3 500 рублей.
Продолжительность:
- в группе до 6 лет - 1 час;
- в группе до 14 лет - 1 час 30 минут;
- в группе до 18 лет — 1 час 30-40 минут.
Частота занятий:
- в группе до 6 лет - 1 раз в неделю;
- в группах до 14 и 18 лет - 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10-12 человек.
Форма одежды: сменная обувь.
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