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Клубная латина в фитнес-клубе "Седьмое небо"
Адреса
- +7 (423) 236-21-91
- +7 (423) 256-35-43
Информация
Описание: клубная латина представляет собой компактную версию латиноамериканской программы бальных танцев, адаптированную под современные тенденции танцевальной моды. Латина состоит из движений танцев самба, румба, ча-ча-ча, пасодобль, джайв, мамбо, сальса и даже R&B. Клубная латина, в отличие от профессиональных бальных танцев, не требует абсолютной физической формы или балетной грациозности.
В программе:
- растяжка,
- развитие координации движений,
- общефизическая подготовка.
Занятия клубной латиной очень полезны для девочек, поскольку развивают гибкость, пластичность, грациозность. С раннего детства прививают женственность и нежность.
Стоимость: от 1700 (8 занятий) до 2000 (12 занятий) рублей в месяц.
Возрастные группы:
- от 7 до 10 лет;
- от 10 до 13 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 5 до 15 человек.
Форма одежды: удобная, не сковывающая движений, чешки/балетки/носочки.
Преподаватели: Зорина Анна - хореограф, инструктор групповых программ (Латина, Zumba Fitnes, Power Yoga, Hot Iron).
Дополнительные расходы: пошив костюмов для выступлений осуществляется из средств родителей.
ООО ФК "Седьмое небо".
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