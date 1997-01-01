Клубная латина в фитнес-клубе "Седьмое небо"

Информация

Описание: клубная латина представляет собой компактную версию латиноамериканской программы бальных танцев, адаптированную под современные тенденции танцевальной моды. Латина состоит из движений танцев самба, румба, ча-ча-ча, пасодобль, джайв, мамбо, сальса и даже R&B. Клубная латина, в отличие от профессиональных бальных танцев, не требует абсолютной физической формы или балетной грациозности.

В программе:

растяжка,

развитие координации движений,

общефизическая подготовка.

Занятия клубной латиной очень полезны для девочек, поскольку развивают гибкость, пластичность, грациозность. С раннего детства прививают женственность и нежность.

Стоимость: от 1700 (8 занятий) до 2000 (12 занятий) рублей в месяц.

Возрастные группы:

от 7 до 10 лет;

от 10 до 13 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: от 5 до 15 человек.

Форма одежды: удобная, не сковывающая движений, чешки/балетки/носочки.

Преподаватели: Зорина Анна - хореограф, инструктор групповых программ (Латина, Zumba Fitnes, Power Yoga, Hot Iron).

Дополнительные расходы: пошив костюмов для выступлений осуществляется из средств родителей.

ООО ФК "Седьмое небо".