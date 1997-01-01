Комплексное развитие в Детском центре "Mars Kids Club"

Информация

Описание: занятия проходят с использованием интерактивной доски и интерактивной песочницы. Занятия направленные на развитие важнейших психических процессов, таких, как мышление, внимание, память и речь.

Интерактивная песочница – комплекс, в котором с помощью технологий дополненной реальности обычный песок превращается в земную поверхность с озёрами и горами, вулканами и долинами. Интерактивная песочница раскрывает учебные материалы с новой стороны, а полученные знания дети могут закреплять на практике. Ребёнок создает на песке собственный мир и меняет его.

Песочная терапия – уникальный и интересный метод в педагогике и психотерапии. Взаимодействие с натуральными природным материалом действует благоприятно на эмоциональную сферу ребёнка. Также на занятиях помимо песка используются другие природные материалы. Дети мастерят подделки, рисуют, лепят из пластилина и делают ещё много всего интересного.

Стоимость:

400 рублей - одно занятие;

1300 рублей - абонемент на 4 занятия;

2800 рублей - абонемент на 8 занятий;

4400 рублей - абонемент на 12 занятий;

5800 рублей - абонемент на 16 занятий.

Возрастные группы:

от 2 до 3 лет;

от 4 до 5 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.