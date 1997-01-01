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Комплексное развитие в Детском центре "Mars Kids Club"
Адреса
- +7 (423) 274-55-44
- +7 (914) 704-55-44
- +7 (984) 195-32-25
Информация
Описание: занятия проходят с использованием интерактивной доски и интерактивной песочницы. Занятия направленные на развитие важнейших психических процессов, таких, как мышление, внимание, память и речь.
Интерактивная песочница – комплекс, в котором с помощью технологий дополненной реальности обычный песок превращается в земную поверхность с озёрами и горами, вулканами и долинами. Интерактивная песочница раскрывает учебные материалы с новой стороны, а полученные знания дети могут закреплять на практике. Ребёнок создает на песке собственный мир и меняет его.
Песочная терапия – уникальный и интересный метод в педагогике и психотерапии. Взаимодействие с натуральными природным материалом действует благоприятно на эмоциональную сферу ребёнка. Также на занятиях помимо песка используются другие природные материалы. Дети мастерят подделки, рисуют, лепят из пластилина и делают ещё много всего интересного.
Стоимость:
- 400 рублей - одно занятие;
- 1300 рублей - абонемент на 4 занятия;
- 2800 рублей - абонемент на 8 занятий;
- 4400 рублей - абонемент на 12 занятий;
- 5800 рублей - абонемент на 16 занятий.
Возрастные группы:
- от 2 до 3 лет;
- от 4 до 5 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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