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Комплексное развитие в Детском клубе "Ай да Я"
Цена: До 3200
Возраст: 1 - 4 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район БАМ, ул. Карбышева, 34
- +7 (423) 275-70-56 , администратор
- +7 (984) 198-21-35
Информация
Описание:
В программе:
- развитие мелкой и крупной моторики;
- пополнение словарного запаса и активное развитие речи;
- развитие творческих способностей.
На занятиях используются элементы сказко-терапии, которые направлены на развитие моральных ценностей ребенка. В ходе занятий меняется 15 видов деятельности, что не даст ребенку заскучать.
Стоимость: 3200 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.
Возрастные группы:
- от 1 года до 2 лет;
- от 3 до 4 лет.
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
Преподаватели: Романова Татьяна Владимировна.
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