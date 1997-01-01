Комплексное развитие в Детском клубе "Ай да Я"

Информация

Описание:

В программе:

развитие мелкой и крупной моторики;

пополнение словарного запаса и активное развитие речи;

развитие творческих способностей.

На занятиях используются элементы сказко-терапии, которые направлены на развитие моральных ценностей ребенка. В ходе занятий меняется 15 видов деятельности, что не даст ребенку заскучать.

Стоимость: 3200 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.

Возрастные группы:

от 1 года до 2 лет;

от 3 до 4 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.

Преподаватели: Романова Татьяна Владимировна.