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Комплексное развитие в "Mamas Center"
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Описание: на занятиях ребенок знакомится с окружающим миром, выполняется ряд упражнений на развитие речи и социального общения, а также на развитие мышления, памяти, внимания, воображения, фантазии.
Ребенок учится сравнивать, анализировать, обобщать, развивает зрительное и слуховое восприятие. Изучает элементарную логику, формирует математическиие способности, постигает основы чтения. Также происходит эстетическое развитие, воспитание любви к творчеству и музыке.
Кроме того, в программу входит физичесое развитие.
Стоимость:
- Разовое занятие - 600 рублей.
- Абонемент: 4 занятия - 1970 рублей, 8 занятий - 3230 рублей, 12 занятий - 4220 рублей.
Этот абонемент актуален для определенных занятий по выбранному направлению.
Также в центре существуют общие абонементы на посещение любых занятий по выбору:
- 4 занятия - 2190 рублей
- 8 занятий - 3590 рублей
- 12 занятий - 4690 рублей
Кроме того, существует безлимитный абонемент на безлимитное посещение любых занятий - 5999 рублей в месяц.
Возраст:
- от 1 года до 2,5 лет
- от 2,5 до 3 лет
Продолжительность: 45 минут + 15 игровых минут в подарок.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Преподаватель: Даша Грабовская.
Имеет высшее образование по специальности "Психолог" (Московский университет СГА (Современная Гуманитарная Академия), продолжает обучение в магистратуре. Также есть незаконченное высшее образование по специальности "Социальный работник" (ВГУЭС, 3 года обучения).
Общий стаж работы психологом 6 лет.
Кроме того, закончила музыкальную школу по классам фортепиано и вокала (выступала на многочисленных городских концертах, в том числе и Жемчужине Приморья), 10 лет занималась эстрадными, народными танцами и танцами хип-хоп, 3 года отдала большому теннису.
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