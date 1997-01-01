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Компьютер для начинающих в образовательном центре "Юниум"
Адреса
- +7 (924) 257-00-45
Информация
Описание: на занятиях ребята получают теоретические знания в сфере IT, развивают полезные практические навыки. Во время обучения дети узнают, как правильно выбрать компьютер, познакомятся со строением техники, научатся устанавливать Windows и иные операционные системы, а также работать с офисными приложениями, облачными хранилищами и многому другому.
Отдельно в программу входит обучение принципам правильной работы в интернете. Многие из занятий посвящены 3D-моделированию и сайтостроению, азам программирования, правилам оформления презентаций и докладов.
Чему научатся ребята в процессе обучения:
- выбирать компьютер по его техническим параметрам;
- устанавливать Windows и правильно его настраивать;
- использовать «офисные» программы;
- быстро находить нужную информацию в интернете;
- применять электронную почту и Skype как способ хранения и передачи информации;
- работать с облачными хранилищами.
Кроме того, занятия помогут развить логику и абстрактное мышление. Ребенок обучится применению современных технологий сферы IT, а также сможет выбрать наиболее интересную область IT-технологий для собственного дальнейшего развития.
Стоимость: 3150 рублей в месяц.
Возраст: от 9 до 11 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 2 часа 25 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватель: Алиса Аникеева.
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