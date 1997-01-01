Компьютер для начинающих в образовательном центре "Юниум"

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Описание: на занятиях ребята получают теоретические знания в сфере IT, развивают полезные практические навыки. Во время обучения дети узнают, как правильно выбрать компьютер, познакомятся со строением техники, научатся устанавливать Windows и иные операционные системы, а также работать с офисными приложениями, облачными хранилищами и многому другому.

Отдельно в программу входит обучение принципам правильной работы в интернете. Многие из занятий посвящены 3D-моделированию и сайтостроению, азам программирования, правилам оформления презентаций и докладов.

Чему научатся ребята в процессе обучения:

выбирать компьютер по его техническим параметрам;

устанавливать Windows и правильно его настраивать;

использовать «офисные» программы;

быстро находить нужную информацию в интернете;

применять электронную почту и Skype как способ хранения и передачи информации;

работать с облачными хранилищами.

Кроме того, занятия помогут развить логику и абстрактное мышление. Ребенок обучится применению современных технологий сферы IT, а также сможет выбрать наиболее интересную область IT-технологий для собственного дальнейшего развития.

Стоимость: 3150 рублей в месяц.

Возраст: от 9 до 11 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Алиса Аникеева.